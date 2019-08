Wiki Loves Monuments: 7 luoghi lughesi e 10 di Massa Lombarda candidati al concorso fotografico

Ricomincia domenica primo settembre “Wiki Loves Monuments”, il più grande concorso fotografico al mondo indetto da Wikimedia Italia e nato per valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano. Il Comune di Lugo e quello di Massa Lombarda sostengono anche quest’anno l’iniziativa e hanno candidato sette luoghi lughesi e 10 massesi, che saranno liberamente fotografabili dai partecipanti.

Fino al 30 settembre chi vorrà potrà quindi dotarsi di macchina fotografica e immortalare uno dei monumenti candidati.

Per Lugo: la Meridiana dei Popoli (piazza Garibaldi), il Monumento a Francesco Baracca (piazza Baracca), il Parco del Loto (via Brignani), il Parco Golfera (via Sammartina), il Pavaglione (piazza Mazzini), la Rocca Estense (piazza Martiri 1) e il Teatro Rossini (piazzale Cavour 17).

Per Massa Lombarda: Palazzo del municipio (piazza Matteotti 16), Palazzo dell’Orfanotrofio (via Bassi 73), centro culturale “Carlo Venturini” (viale Zaganelli 2), Museo della Frutticoltura “A. Bonvicini” (viale Amendola 40), Cimitero monumentale (via Cimitero 11), ex chiesa di Santa Maria del Carmine (via Rustici 2), Torre dell’orologio (piazza Giacomo Matteotti), Monumento ai Caduti (piazza Umberto Ricci), Lavatoio (via Imola 50) e Gelso nero San Patrizio (via Merlo 2).

A Massa Lombarda, novità di quest’anno, al termine del concorso saranno selezionati gli scatti più belli e rappresentativi dei monumenti della città, che saranno esposti in una mostra dedicata.

Una volta scelto il monumento e scattata la foto, è possibile caricarla seguendo le istruzioni illustrate al link https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/concorso-fotografico-wlm/. Gli scatti diventano così patrimonio condivisibile, comune e universale grazie alla loro circolazione in rete con licenza di Creative Commons.

L’elenco dei luoghi candidati è disponibile al link https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2019/Monumenti/Emilia-Romagna/Provincia_di_Ravenna.

Per ulteriori informazioni sul Comune di Lugo, contattare lo sportello ComUnico del Comune di Lugo al numero 0545 38444 o 0545 38559, oppure alla mail comunico@comune.lugo.ra.it. Sul Comune di Massa Lombarda, contattare l’ufficio Cultura a cultura@comune.massalombarda.ra.it, oppure consultare il sito http://wikilovesmonuments.wikimedia.it.