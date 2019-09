Oltre 1.000 iscritte hanno partecipato alla tappa faentina di”StraWoman 2019″, la corsa-camminata riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere, unite da un unico traguardo: combattere la violenza contro le donne. Nata nel 2011 oggi “StraWoman” è il più grande raduno al femminile d’Italia, che concilia la passione lo sport e la sensibilizzazione.

Quest’anno le tappe della mini maratona hanno toccato Brescia, Milano, Parma, Verona, Bergamo, Como, Faenza e chiuderanno le tappe di Monza, Cremona, Roma e Novara. Anche Faenza è stata presa letteralmente d’assalto dalla marea rosa, che partite ed arrivate al parco Mita hanno sfilato per le vie del centro storico, un corteo volto a sostenere il progetto “We Go 2” di ActionAid, per aiutare a trovare la propria indipendenza economica a donne fuoriuscite da percorsi di violenza.

di 10 Galleria fotografica Mille donne alla StraWoman Faenza 2019









Per gli organizzatori dell’evento si tratta della prima volta a Faenza, e la risposta dei partecipanti è stata meravigliosa, allo start si presentano infatti oltre mille partecipanti. StraWoman è un modo per stare insieme, e per condividere i progetti di “Action Aid” contro la violenza sulle donne.

A cura di Gianni Zampaglione