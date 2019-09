Marina di Ravenna. Torneo di Burraco a coppie per sostenere i progetti Unicef

Ritorna il tradizionale torneo di Burraco a coppie dell’UNICEF che, anche in questa edizione, sarà ospitato dallo stabilimento Ristorante e Spiaggia Ai Tamerici Viale della Pace, 474 – Marina di Ravenna.

L’appuntamento è per venerdì 6 settembre, alle ore 14:30.

L’Unicef ringrazia il Bagno Ai Tamerici per la disponibilità e l’ospitalità. E i partecipanti, che passando con noi un pomeriggio di gioco, contribuiranno a sostenere progetti nazionali e internazionali per i bambini.

Per partecipare al torneo è necessaria l’iscrizione a coppie. La quota di partecipazione è di 15 euro a persona.

La gara si terrà anche in caso di maltempo. Per tutti, buffet di benvenuto, ricchi premi messi a disposizione dalle aziende.

Per iscrizioni contattare: Sig. Nello 339 5062390, Unicef 348 8884650.