“Ascoltare Bellezza”: prorogata al 10 settembre la mostra di Nanni Balestrini

È stata prorogata al 10 settembre la mostra VogliAMO tutto di Nanni Balestrini per il secondo capitolo di Ascoltare bellezza 2019, allestita nella sala del Mosaico della biblioteca Classense.

L’esposizione include una grande tela accompagnata da una serie di cinque piccole opere realizzate a collage dell’artista milanese recentemente scomparso. La mostra ravennate riprende il titolo del libro cult di Balestrini, del 1969 “VogliAMO tutto”, a tutt’oggi il libro più riuscito per dare voce letteraria al quel grande movimento socio-culturale cresciuto alla fine degli anni Sessanta.

Ascoltare Bellezza è un progetto promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune/ Istituzione Biblioteca Classense in collaborazione con Fondazione Mudima. In ogni solstizio o equinozio, nella sala del Mosaico della biblioteca Classense (il cui pavimento è una meravigliosa opera musiva del V secolo d.C.) viene presentato in parete un apposito intervento artistico. Nel corso del 2019, per la seconda volta, quattro artisti contemporanei, quattro importanti pittori italiani, salutano l’arrivo delle stagioni con una grande opera: Daniele Galliano lo scorso 20 marzo; Nanni Balestrinivenerdì 21 giugno; Arnold Mario Dall’O’ domenica 22 settembre e Nicola Samorì sabato 21 dicembre.

La mostra è visitabile i giorni feriali e la domenica dalle 14 alle 18. L’ingresso è libero. Per informazioni: via Baccarini, 1-3; tel. 0544 482116.