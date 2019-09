Inaugurazione della Dream On Language School a Ravenna

Venerdì 7 settembre dalle ore 16 alle 19, in Via Newton 30, a Ravenna, inaugura Dream On Language School, scuola di lingue e non solo, da un’idea di Fulvia Di Pasquale. In occasione dell’inaugurazione verranno presentati i corsi offerti dalla scuola e un piccolo rinfresco per gli ospiti. Sarà possibile iscriversi alla settimana di lezioni gratuite “Open Week” che si terrà dal 9 al 14 settembre. L’idea nasce da Fulvia, insegnante di inglese bilingue, cantante e musicista, nata a Yonkers, New York e cresciuta metà negli Stati Uniti e metà in Italia. Il motto della scuola è “If you can dream it, you can do it” frase che rappresenta l’idea del metodo della scuola ovvero che l’imparare una nuova lingua è un’avventura che porta a sognare in grande e a creare ponti con le altre culture. Un metodo che si è creato negli anni di esperienze lavorative di Fulvia che al metodo didattico standard preferisce uno dinamico che unisce le nozioni linguistiche/culturali a quelle artistiche. Il metodo di Fulvia si è consolidato negli ultimi 7 anni di insegnamento della lingua inglese non solo in Italia ma anche Stati Uniti e Spagna.