L’associazione culturale Casa delle Aie partecipa a “Sapore di Sale” con tre laboratori gastronomici nella sala Rubicone

L’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia partecipa a “Sapore di sale” 2019 organizzando tre “laboratori di cucina romagnola”, denominati Sapore di pane e di pasta fresca in programma nella Sala Rubicone del Magazzino del Sale Torre, nei pomeriggi da venerdì 6 a domenica 8 settembre 2019, dalle ore 17,00 alle 19,00. Venerdì 6 settembre il pomeriggio sarà dedicato al ciclo del pane per bambini, sabato 7 alla preparazione degli strozzapreti e domenica 9 alla preparazione dei cappelletti. Gestirà il laboratorio la sfoglina Marina Rosetti coadiuvata da Miriam Montesi, Mario Stella e Antonella Casadei.

La “sfoglina” Marina Rosetti impegnata in uno dei tanti “laboratori didattici di cucina romagnola” promossi dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia. L’iniziativa è il preludio dei “laboratori didattici di cucina romagnola” organizzati per l’anno scolastico 2019-2020 per le scuole primarie e per l’Istituto Alberghiero (IPSEOA Tonino Guerra) di Cervia. La partecipazione dell’associazione è all’insegna delle tradizioni enogastronomiche romagnole.

Da segnalare nelle stesse giornate da venerdì 6 a domenica 8 settembre la presenza di uno stand in prossimità della Torre san Michele, negli orari di apertura della manifestazione Sapore di Sale, del Pastificio Battistini, che opera in sinergia con il Ristorante della Casa delle Aie. Il pastificio sarà presente con le sue specialità di cappelletti e paste ripiene, tagliatelle e paste lunghe, passatelli e paste da brodo completamente fatte a mano e con ingredienti selezionati.