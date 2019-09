Cna e Confartigianato di Cervia a Sapore di Sale 2019 sabato e domenica

Anche quest’anno CNA e Confartigianato di Cervia sono presenti a “Sapore di Sale” nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, con i laboratori didattici gratuiti per bambini e adulti. In questi momenti abili maestri piadinari insegneranno agli intervenuti a impastare e stendere con il matterello la piadina che verrà cotta e consegnata ad ogni partecipante. Un momento di festa dove i numerosi turisti possono provare a portarsi a casa il segreto della piadina, un modo per ricordarsi delle vacanze e dell’ospitalità cervese. A tutti coloro che interverranno alla manifestazione verrà regalata la tradizionale parananza da cucina offerta da CNA e Confartigianato.

Lo stand quest’anno si trova accanto alla sala Rubicone di fronte alla Torre San Michele. Ancora una volta CNA e Confartigianato sono protagoniste in una manifestazione importante per Cervia e nel contempo vogliono contribuire a arricchire, un evento già di per sé molto coinvolgente e caratteristico. L’artigianato è un elemento importante e caratterizzante dell’offerta turistica, legata ai valori della tradizione.