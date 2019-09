“Fido in galleria @Esp”, un weekend all’insegna della familiarità con gli amici a 4 zampe

“Fido in galleria @Esp” è un evento organizzato dalla agenzia PINK 82 presso il centro commerciale Esp di Ravenna sabato 7 e domenica 8 settembre. L’evento, organizzato con la Direzione del Centro e dedicato a bambini, genitori e a tutti i nostri amici a quattro zampe, è patrocinato dal Comune di Ravenna. Questa tappa è la quinta di 8 appuntamenti di un tour nei centri commerciali IGD che si ripete per il secondo anno consecutivo.

“Fido in galleria @Esp” intende trasmettere/raggiungere gli obiettivi di trasferire ai partecipanti una corretta cultura cinofila e sensibilizzarli a un adeguato comportamento nei confronti del proprio cane (siamo alle fine dell’estate, stagione in cui purtroppo aumentano gli abbandoni), valorizzandone il ruolo all’interno della famiglia e della società; di favorire una cultura del rispetto verso gli altri (proprietari e cani), sottolineando in particolare l’importanza della raccolta delle deiezioni (sia nei centri commerciali sia in strada), per ottenere una migliore coesistenza anche in situazioni cittadine di particolare affollamento. Un gadget molto utile, per la raccolta delle deiezioni, verrà regalato ai partecipanti. Ai più piccoli, insegnare in maniera divertente, in un modo che coinvolga anche il loro amico più fedele, l’importanza di riciclare.

IL PROGRAMMA

Sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, saranno attive 3 aree:

1) uno spazio esterno dedicato alla mobility, dove educatori cinofili professionisti faranno provare comuni percorsi (tubi, ostacoli, slalom ecc) ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari, spiegando i benefici che tale esperienza porta nella coppia pet-partner nella vita quotidiana, cioè quando tali superfici si incontrano in città, in un centro commerciale o in un parco affollato;

2) un primo spazio all’interno della galleria dedicato alle consulenze: un educatore cinofilo professionista sarà a disposizione delle famiglie per dare consigli utili per la gestione quotidiana del cane e per migliorare la relazione cane-proprietario;

3) un secondo spazio all’interno della galleria dedicato in particolare ai bambini: nell’area Fido Lab i bimbi potranno costruire divertenti problem solving per cani, utilizzando materiali di riciclo (bottiglie, scatole ecc), faranno percorsi sensoriali e potranno trasformarsi in simpatici animaletti con le maschere animali e il trucca bimbi.

Domenica 8 settembre, si terrà anche una passeggiata socializzante con educatori cinofili: ritrovo alle ore 8.30 al Centro Commerciale. Infine, saranno presenti stand di realtà del territorio che si occupano dei nostri amici a quattro zampe, per divulgare le loro attività e fare raccolta cibo.