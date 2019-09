Lotteria della Notte d’oro per Fabionlus: si vince una macchina, biglietti già in vendita

Il Rotary Club Ravenna insieme al Rotary Club Galla Placidia organizzano, con l’aiuto dei rispettivi gruppi consorti, una lotteria di beneficenza a sostegno dell’associazione Fabionlus (che si occupa dei malati di SLA e delle loro famiglie).

L’estrazione dei 29 premi – il primo è un’auto e il secondo un viaggio in crociera per due persone – si terrà in occasione della Notte d’oro il 5 ottobre alle 21 alla Sala Corelli del Teatro Alighieri.

I biglietti della Lotteria si trovano già in vendita presso alcuni esercenti della città: Concessionaria SVA; Tagiuri; Farmacia San Domenico; Conad La Fontana e Conad Galilei; Giotto; Maria Cristina; Gioielleria Benelli; Cristina Rocca,; Romea Beach; ReCharme; inoltre nelle giornate del 4 e 5 ottobre presso postazione Rotary in Piazza Garibaldi.

Per informazioni: 333 1277511 oppure consultare i siti web ufficiali dei due Rotary Club: www.rotaryravenna.it ; www.rotarygallaplacidia.it sezione NEWS.