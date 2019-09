A Cervia arriva il clou della festa con la rievocazione storica della Rimessa del sale

Sabato 7 settembre continua la grande festa di Sapore di Sale che entra nel vivo con il momento clou della tradizione locale ovvero la rievocazione storica della “Rimessa del sale”. L’Armèsa de sel consisteva nel trasporto lungo il canale del raccolto di sale delle saline e nello stivaggio di questo nei magazzini in attesa della sua commercializzazione.

Fase conclusiva del lavoro dei salinari per l’anno, forniva il bilancio di una stagione di duro lavoro ed era un periodo di grande festa anche perché in tale occasione i salinari ricevevano un premio in denaro proporzionato alla quantità e qualità del sale prodotto nella propria salina. Alle ore 16.30 arriverà quindi il bianco carico di sale prodotto nella salina Camillone accompagnato dal classico suono della sirena e, come una volta da un gruppo di salinari. Si tratta dei membri del Gruppo Culturale Civiltà Salinara che nel corso degli anni hanno saputo mantenere in vita le “radici salinare” cervesi.

Nei giorni della festa il sale sarà come sempre offerto ai presenti come augurio di fortuna e prosperità in cambio di una piccola offerta. Il ricavato andrà ad opere benefiche. Domenica la distribuzione proseguirà dalle 15.30.

La giornata di festa parte alle 10.30 al Magazzino del Sale con la consegna del Premio Cervia Ambiente 2019 a Sabrina Giannini, autrice di inchieste dal 1996, per 20 anni con Report e dal 2016 con la trasmissione “ Indovina chi viene a cena” la prima e unica trasmissione italiana che si occupa esclusivamente di ambiente, alimentazione e sostenibilità.

Come giornalista ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per il suo impegno in prima linea, per la sua costante opera di divulgazione e per l’attenzione alla salute del Pianeta e alle tematiche relative alle pressioni antropiche che interagiscono in campo ambientale. Consegna anche del Riconoscimento Cervia Ambiente 2019 per David Monacchi. Artista interdisciplinare, compositore e ingegnere del suono, conduce una ricerca di lungo termine sul patrimonio dei suoni delle foreste primarie equatoriali più remote e ancora incontaminate del pianeta.

Con il progetto Fragments of Extinction ha sviluppato un approccio di divulgazione scientifica e artistica basato su registrazioni 3D ad altissima definizione per creare consapevolezza sulla crisi globale della biodiversità. È titolare del brevetto internazionale Eco-acoustic Theatre per la fruizione immersiva degli ecosistemi sonori naturali. Intervengono Attilio Rinaldi, presidente della Fondazione Ricerche Marine-Cervia Ambiente e il giornalista e scrittore Salvatore Giannella. Consegneranno premio e riconoscimento il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo.

Dalle 15 sarà attivo sulla banchina del magazzino del sale il desk di Poste Italiane nel quale sarà possibile timbrare la cartolina della manifestazione con l’annullo postale dedicato alla rievocazione della rimessa.

In Sala Rubicone dalle 17 Sapore di Pasta Fresca dove si impara a preparare la sfoglia e il suo compenso a cura della Associazione Culturale Casa delle Aie. All’esterno si terrà il laboratorio di piadina con gli artigiani del cibo di strada per eccellenza di CNA e Confartigianato

Alle 18 al Magazzino del Sale Torre, La Giardiniera di Morgan incontra il Pesce. La squisita giardiniera al sale dolce di Cervia che si abbina a salumi, bolliti, verrà accostata al pesce con un successo straordinario. Idee e segreti verranno svelati in questo incontro, per gli abbinamenti perfetti con le verdure croccanti. Interverranno Giuseppe Pomicetti, Presidente Parco della Salina di Cervia; Gabriele Armuzzi, Vice Sindaco con delega alla Salina; Morgan Pasqual, titolare dell’azienda vicentina. Conduce Letizia Magnani. Seguirà la degustazione dei prodotti.

E poichè a Sapore di Sale protagonisti sono soprattutto i sapori alle 18.30 in Piazzale dei Salinari presso l’Osteria Slow Food si terrà la presentazione e degustazione del pesce ritrovato di Economia del Mare

In Piazzale Aliprandi alle 20.30 invece sarà di scena “Fuoco al Mito”: la nascita in diretta del Parmigiano Reggiano, in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano.

In salina la passeggiata a piedi alle ore 14.30, in barca alle 16 e Tramonto in Salina alle 18.30 organizzate dalla Cooperativa Atlantide Per info e prenotazioni 0544973040 – salinadicervia@atlantide.net.

MUSA museo del sale “Agostino Finchi” è aperto tutta la giornata dalle 11 alle 12.30 , dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 24.

Il programma si completa con tanti stand e chioschi e una ricca offerta gastronomica e di street food di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, laboratori fra i quali quelli dedicati ai bambini (piadina e pasta fresca), mostre e infine escursioni in salina a cura di Atlantide e del gruppo culturale Civiltà Salinara

I prodotti al sale dolce di Cervia sono tanti: cioccolata, formaggi, mozzarella di bufala campana , gorgonzola, Spressa delle Giudicarie, biscotti, piadina, salumi e giardiniera.

Per il cibo non c’è che l’imbarazzo della scelta tra la focaccia e il dolce al sale del Sindacato Panificatori e Pasticcieri di Confcommercio Ravenna, il Cibo di strada con cono di fritto e risotto dell’Osteria del Gran Fritto, il Magnolia To Go del Ristorante Magnolia dello chef pluristellato Alberto Faccani.

Ma anche le prelibatezze di Pasta & More del Pastificio Battistini, Il Mare in un Panino de La Buca di Cesenatico, Love BBQ di PerTe Catering Amarissimo, oltre a Le polpette della Romagna Toscana dell’Osteria la Campanara di Galeata, Pani, pesci e vini naturali di Enoteca Pisacane, il Presidio Libera “Giuseppe Letizia” di Forlimpopoli.

Ci saranno anche Officine del Sale con il gelato artigianale al Sale dolce di Cervia, il Sale Dolce-Casa Mokador con aperitivi e drinkery al Sale dolce di Cervia, la cucina tradizionale di pesce del Circolo dei Pescatori La Pantofla, le grigliate e cucina di terra di PerTe Catering Amarissimo, il Pilucco, l’Osteria e la Bottega Slow Food con i presidi e i pesci dell’alto Adriatico, Il mare nel piatto dello chef Omar Casali di La cucina di Maré e Sicilia e Toscana in tavola con i piatti dello chef Luca Cai e l’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani.

Infine Borgomarina vetrina di Romagna con il tradizionale mercato tutte le sere dal giovedì alla domenica e il Percorso del sale con menù a tema nei ristoranti di Cervia in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti.

Sapore di Sale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è inserito nel cartellone “Via Emilia Food Valley”

Info www.cerviasaporedisale.it; www.turismo.comunecervia.it