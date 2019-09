Alla scoperta della Ravenna “acquatica” con la visita guidata “Acqua per acqua, ponte per ponte”

Vista la lunga lista d’attesa per la visita guidata “Acqua per acqua, ponte per ponte” di venerdì 6 settembre, l’associazione Ravenna con Classe ha deciso di replicare l’appuntamento, che verrà così riproposto giovedì 12 settembre sempre alle 21.

L’appuntamento è dedicato alla storia di Ravenna legata all’acqua sin dalle sue origini. Marino guiderà i partecipanti in un affascinante percorso su strade che un tempo erano argini di fiumi o letti di canali che attraversavano il centro storico. Ponti coperti, traghetti, canali artificiali e molto altro sarà scoperto anche alla toponomastica cittadina e numerosi edifici ravennati.

Prenotazione obbligatoria a info@ravennaconclasse.it, euro 5,00 a persona.