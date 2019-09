L’Esp di Ravenna tra i partecipanti al “Grande Concorso” di Igd Siiq: in palio ricchi premi per i clienti

È iniziato oggi, 9 settembre, e proseguirà fino al 29 il “Grande Concorso”, un’iniziativa che coinvolge 25 centri commerciali distribuiti in 10 regioni su tutto il territorio nazionale, con una forbice geografica compresa tra il Trentino Alto Adige e la Sicilia. Tra questi, il Centro Commerciale Esp di Ravenna.

Il “Grande Concorso”, progetto ideato da Igd Siiq ed organizzato da Proxima Spa, mette in palio un montepremi significativo, ben 480.000 euro, con la collaborazione di importanti brand del settore Retail, quali Henkel Bref, Valfrutta, Amen e Roberto Alimentare.

Per partecipare, i clienti devono effettuare acquisti per almeno 10 euro presso i punti vendita aderenti dei 25 Centri IGD. Potranno così vincere oltre 27.000 premi Grandi Marche, 280.000 euro in buoni shopping, 25 crociere per 2 persone e 1 Jeep Renegade Night Eagle MY 2019.

Per Igd Siiq, la realizzazione su tutto il territorio italiano di un progetto commerciale di primaria importanza, coordinando i Centri con un’unica strategia, rappresenta un passo importante. L’obiettivo di questo impegno è di gratificare tutti i visitatori ed i tenants presenti nelle Gallerie, con un’iniziativa di forte appeal.



IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 2.388,3 milioni di euro al 30 giugno 2019 comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park, 1 terreno oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 5 ulteriori proprietà immobiliari. Dall’acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare retail: questi, in sintesi, i punti di forza IGD.

Sito: www.gruppoigd.it.