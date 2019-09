Riolo Terme, il 10 settembre possibili disagi per gli utenti dell’ufficio anagrafe

Disagi per gli utenti dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Riolo Terme nella giornata di domani, martedì 10 settembre. A causa delle operazioni di trasferimento dati su un’altra piattaforma informatica, non sarà infatti garantito il puntuale funzionamento degli uffici anagrafici, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle carte d’identità, i cambi di residenza e altri certificati.

L’erogazione dei servizi riprenderà normalmente nella giornata di mercoledì 11 settembre.