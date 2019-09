Ravenna, torna per il sesto anno Sport in Darsena, festa della cultura dello sport locale

Il progetto Sport in Darsena è la grande festa di tutte le società sportive della città di Ravenna organizzata dal Circolo Velico Ravennate, che dal 26 al 29 settembre si svolge in Darsena di città a Ravenna. L’evento è realizzato in compartecipazione con il Comune e in collaborazione con il CONI, l’Autorità di Sistema Portuale, il Panathlon e Naviga in Darsena.

La manifestazione è nata nel 2014 con il preciso obiettivo di contribuire a rigenerare lo spazio portuale della città attraverso l’energia deflagrante dello sport. “Sport in darsena si compone di molti elementi significativi – ha affermato l’assessore allo Sport Roberto Fagnani – che ne fanno un grande evento non solo dello sport ma anche della capacità sinergica di una comunità che, attraverso associazioni e scuole, è in grado di partecipare al rilancio e alla rigenerazione di un quartiere, esaltando inoltre uno dei tratti peculiari di Ravenna legato al mare e alle mille attività che questo può consentire a giovani e meno giovani”.

Infatti, dopo sei anni, grazie anche alla collaborazione con le realtà che sulla Darsena hanno fatto molto come Naviga in Darsena, si può affermare che nel suo piccolo la manifestazione è riuscita a dare all’area in questione la forza per tornare un luogo vitale della città. Dopo soli 6 anni da quella prima manifestazione il Circolo Velico può sicuramente gioire della nuova primavera che la darsena sta vivendo.

Quest’anno, da giovedì a sabato, ogni mattina le associazioni sportive sono a disposizione delle scuole del Comune di Ravenna che si sono iscritte.

La partecipazione delle scuole è sempre stata altissima, raggiungendo le 74 classi partecipanti del 2018.

La chiusura delle iscrizioni per le scuole è al 21 di settembre, ma dato il numero limitato di posti, si invitano le scuole ad iscriversi quanto prima alla manifestazione da questo link https://goo.gl/vvXE3m

Il pomeriggio è aperto alle esibizioni delle squadre giovanili dove le società sportive potranno mettere in luce le loro energie migliori, le squadre giovanili.

Eventi speciali edizione 2019

Partecipazione coordinata della FIGC e Ravenna Woman FC per la promozione del calcio femminile.

Domenica 29 settembre sarà il giorno dedicato allo sport per gli adulti e si svolgerà Navigare per Ravenna, l’escursione nautica lungo il Porto di Ravenna che il Circolo Velico Ravennate in stretta collaborazione con Marinai d’Italia, Ravenna Yacht Club, Marinando, Marinara, Sub Delphinus e Lega Navale, sta organizzando per il quarto anno consecutivo “Navigare per Ravenna”, per riportare il mare alla città e per scoprire la bellezza del canale Candiano di Ravenna; aperto a tutta la cittadinanza. Possono partecipare tutti!

Partenza alle 8.45. Appena Navigare per Ravenna arriverà in banchina darà il via a 2 eventi di grande importanza simbolica perché faranno da palcoscenico alle realtà che muovono il porto e la marineria ravennate. Quest’anno l’intero percorso lungo il Candiano sarà accompagnato dal racconto in diretta:

Il Trofeo del Porto di Ravenna, dove le principali aziende e associazioni di categoria del porto si sfideranno in un match ad altissimo valore di spettacolo nella Darsena di città.

Il Trofeo dei Sodalizi, dove le società veliche del porto di Marina di Ravenna si sfideranno sui TOM 28, le barche delle sfide veliche per eccellenza, nella stupenda coreografia della Darsena. Circolo Velico Ravennate, Ravenna Yacht Club, Marinara, Marinando, Canottieri, Sub delphinus, Marinai d’Italia, Bagno Baloo.

Sabato 12 ottobre. “Prevenire il Bullismo nello sport” conferenza di formazione organizzata dal CONI come momento di costruzione di una cultura dello sport educativo, dedicata ai formatori sportivi.

Quest’anno gli organizzatori stimano una partecipazione di circa 8.000 presenze. L’intera manifestazione ha inoltre ricevuto il sostegno di Sapir, Ecogest, Fondazione Cassa di Risparmio, Lamas, Itas, Emiliana Motor, Viglienzone Adriatica, Consar.

INFO www.cvr.ra.it/navigareperravenna/