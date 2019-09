Festa del volontariato in Piazza del Popolo a Ravenna per “ricucire” i legami sociali

Sabato 14 settembre, a Ravenna, si terrà come di consueto la grande “Festa del Volontariato”. L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Consulta del volontariato di Ravenna e dall’associazione Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna con il patrocinio del Comune, si svolgerà durante tutta la giornata nella bella cornice di piazza del Popolo.

“Sono molto soddisfatto di vedere che il programma della Festa del Volontariato si struttura e arricchisce ogni anno di più – afferma l’assessore al Volontariato Gianandrea Baroncini -. Ancora una volta si mette in valore l’importanza dell’attività delle associazioni per la nostra comunità; un aiuto, quello dei volontari, che arriva ai cittadini meno fortunati e coadiuva l’amministrazione nelle sue azioni su tutti i fronti, dall’ambiente al sociale. Quest’anno coinvolgeremo anche i giovani delle magliette gialle del progetto Lavori in Comune con uno spazio dedicato dove raccontare la loro esperienza e per metterli in contatto con tutte le realtà della nostra città, dove poter continuare il loro percorso di volontariato anche al di fuori del progetto”.

Diversi sono gli aspetti che raccontano l’importanza e lo spirito di una giornata che consente alle associazioni di incontrarsi, dedicata a tutti quei volontari che durante l’anno lavorano lontano dai riflettori, con passione ed umiltà.

Coloro poi che passeranno nel cuore della città potranno osservare una vetrina delle realtà associative del territorio che esporranno i loro materiali informativi ed entrare in contatto con esperienze di cui magari non si conosce l’esistenza.

“RICUCIRE” è il filo conduttore del programma in continuità col tema sviluppato al festival nazionale del volontariato svoltosi a Lucca nel mese di maggio scorso. Il tema appunto “ricucire” è riferito ai legami e alla coesione sociale per dimostrare, in un’ottica inclusiva, ove l’unica via d’uscita è quella di rimettere insieme ciò che è ai margini, o rischia di finirci.

“Ricucire” diventa l’immagine ideale, un’azione apparentemente semplice, ma densa di sapienza e arte. Il volontariato di Ravenna vuole essere di stimolo culturale e formativo e si mette a disposizione di tutte le generazioni, in particolare dei giovani, per misurarsi con questa meravigliosa esperienza umana.

Anche in questa edizione lo spirito della festa si ispira ai principi di CEAS R.A21 per ridurre i rifiuti indifferenziati. Il comune di Ravenna ha aderito con un proprio documento formalizzando “Agenda 21 Locale” che contiene gli impegni in campo ambientale, economico, sociale che la comunità locale si assume per il 21° secolo.

L’evento aderisce alla campagna “puliamo il mondo dai pregiudizi”.

In questa occasione Ravenna presenta il suo volto più bello, quello solidale, quello che si rimbocca le maniche per aiutare gli altri, quello delle oltre 70 associazioni che, ancorate ai valori costitutivi del volontariato, sa interpretare i nuovi bisogni e dare risposte innovative.

Si consolida la partecipata esperienza dell’anno scorso con “il pranzo del volontario” alle 12,30, al costo sociale di 10 euro con la collaborazione dei Forni “La Rosa di Pane” e “Forno Pasticceria Argnani” che offrono pane a ciambella e il pasto che verrà preparato dal ristorante “IL ROMA” di piazza del Popolo. Questa sinergia è un valore aggiunto che dimostra la possibile collaborazione tra il fare impresa e il volontariato.

Programma della festa: alle 10,30 inaugurazione della giornata alla presenza delle maggiori autorità della città; ore 11 consegna del premio “Cittadino Solidale”, importante appuntamento alla presenza dell’assessore Gianandrea Baroncini, del presidente della Consulta Mirella Rossi e del presidente dell’associazione Per gli altri Padre Claudio Ciccillo. Si consegneranno i riconoscimenti ai “Cittadini Solidali” segnalati dalle varie associazioni.

Alle 15 esibizione Mama’s Club Scuola di Musica, alle 16,30 il gruppo Folk alla Casadei, alle 18 A.S.D. Edera Ravenna saluto di fine estate.

Tutto il giorno sarà attivo uno SPAZIO BIMBI con truccabimbi, gioco dell’oca vivente e tanto altro.

Si rinnova anche quest’anno la PESCA DI BENEFICENZA a cura dell’associazione Il Terzo Mondo onlus con la collaborazione di tante associazioni. Il ricavato sarà destinato alle attività della Consulta del volontariato di Ravenna.

INFO: Consulta ravennate delle associazioni di Volontariato e associazione Per gli altri – Csv di Ravenna, via Sansovino 57

Tel. 0544 401135 – Fax 0544 406458

https://www.facebook.com/consultavolontariatoravenna