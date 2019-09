Per chi sogna il “sì” arriva il Wedding Day sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia

Una domenica per coloro che pensano al matrimonio in un’atmosfera unica, sulla spiaggia di Cervia-Milano Marittima? Domenica 15 settembre al Fantini Club torna il Wedding Day in riva al mare, organizzato in collaborazione con l’Assaggio Wedding. Un’occasione dedicata ai futuri sposi, che potranno vedere e provare tutti i servizi per le proprie nozze, godendosi il relax di una giornata sulla spiaggia, in una location dagli spazi ricchi di atmosfera e servizi impeccabili.

Dalle ore 10 alle 16, aziende referenziate saranno a disposizione per ascoltare le coppie di fidanzati in ogni loro esigenza: banqueting, abiti da sposa, servizio foto e video, viaggi di nozze, fedi nuziali, confettata e bomboniere, torta e pasticceria, dj, animazione bimbi, events & wedding designer, fuochi d’artificio…

I futuri sposi avranno anche l’opportunità di scoprire i servizi spiaggia del Fantini Club e del centro benessere Fantini Wave Spa. A disposizione delle coppie anche aperitivo con buffet e area animazione per i bambini. La partecipazione all’evento è gratuita registrandosi sul sito assaggiowedding.it.

Ulteriori informazioni sul sito: www.fantiniclub.com