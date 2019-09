Mirabilandia si traforma in “Pigiamalandia”. Tutti in pigiama per il party al parco

Sabato 14 settembre torna, per la seconda edizione, la festa di Mirabilandia più casual dell’anno: Pigiamalandia Party!, un modo divertente per salutare l’estate “tutti in pigiama”.

A partire dalle ore 17, tutti coloro che si presenteranno in pigiama, potranno accedere al parco a soli 9,90 € e il giorno dopo entrare gratis!

Pigiamalandia party sarà un’occasione imperdibile per salutare l’estate accompagnati dal rockin’ swing dei Good Fellas e poi per sfilare per le vie del Parco, ascoltare i racconti più belli con un Contastorie, sfidarsi fino all’ultima piuma con una battaglia di cuscini, partecipare al contest del pigiama più bello, alle ore 20 e 21 vivere le atmosfere di “Sogno di una notte di fine estate” per le live performance di Sand Art di Mauro “Sandman” Masi e dalle 20:30 alle 22:00 godersi le atmosfere magiche di un live The Good Fellas, Italy e l’ultimo Night Show della stagione, prima di tornare sui banchi di scuola o al lavoro.