Adrireef: il festival si chiude a Marina Romea con l’ultramaratoneta Marco Olmo

Si chiude il sipario sul Festival Adrireef – progetto Interreg Italia-Croazia di cui il Comune di Ravenna è capofila – con un grande uomo di sport, l’ultramaratoneta Marco Olmo, atleta classe 1948 a lungo imbattibile sulle sabbie del deserto africano. Sabato 14 settembre alle 18 al Bagno Losco (Viale Italia 8) di Marina Romea Marco Olmo presenta i suoi libri “Correre nel grande vuoto” e “il Corridore”.

L’atleta è salito alle cronache mondiali per essere diventato un campione dello sport più faticoso al mondo a un’età in cui la maggior parte degli atleti si è ritirata da tempo. La sua specialità è la corsa sulla sabbia del deserto, dal Sahara a molti altri deserti africani, e per questa similitudine di tipologia di corsa è stato invitato a presentare i suoi libri il giorno prima della Ravenna Park Race, quasi a suggellare un gemellaggio podistico tra la sabbia del deserto e la sabbia delle nostre spiagge. Il giorno seguente, infatti, Olmo correrà la Ravenna Park Race.

Olmo all’età di quarant’anni ha iniziato ad affrontare competizioni estreme nel deserto africano, quali la Marathon des Sables, 230 km in autosufficienza alimentare nel deserto marocchino, la Desert Cup (168 km nel deserto giordano), la Desert Marathon in Libia e la Maratona dei 10 Comandamenti (156 km sul Monte Sinai). Ha gareggiato in Martinica nel Tchimbe-Raid, dove si è piazzato quinto, e ha partecipato anche alla Badwater Ultramarathon nel deserto della California: 135 miglia non-stop tra la Valle della Morte e le porte del Monte Whitney che si corrono con temperature che superano i 126 °F (circa 52 °C). A 58 anni è diventato Campione del Mondo vincendo l’Ultra Trail du Mont Blanc: 167 km attraverso Francia, Italia e Svizzera oltre 21 ore di corsa ininterrotta attorno al massiccio più alto d’Europa.