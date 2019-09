I corsi dell’università per adulti presentati al centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana

Mercoledì 18 settembre alle 21 è in programma al centro sociale Ca’ Vecchia” di Voltana, in piazza Guerra 1, “Arte e cinema”, una serata a cura di Marco Tagliavini con intermezzi musicali di Enrico Gramigna e letture di poesie a tema.

Nel corso della serata saranno presentati, dai rispettivi docenti, i corsi dell’Università per adulti che si terranno a Voltana nell’anno accademico 2019-2020. Interverranno l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, la presidente della Consulta di Voltana Valeria Monti e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Raffaele Clò.

Saranno proposti i corsi di “Giardinaggio di casa nostra” (5 lezioni dal 4 novembre, docente Federico Randi), Mosaico primo e secondo livello (15 lezioni dal 24 ottobre, docente Rossella Baccolini), “Acque, porti e imbarcazioni” (4 lezioni dal 5 novembre, docente Aida Morelli), “Storia dell’emancipazione femminile” (5 lezioni dal 13 gennaio, docenti Laura Orlandini, Paolo Cavassini e Gian Luigi Melandri), “Musica: i segreti dell’opera lirica” (5 lezioni dal 21 gennaio, docente Enrico Gramigna), “Arte e cinema” (5 lezioni dal 22 gennaio, docente Marco Tagliavini).

I corsi si terranno presso le scuderie di villa Ortolani dalle 20.30 alle 22.30. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Sabrina Mondini, presso la delegazione comunale di Voltana, al numero 0545 72885, o alla segreteria dell’Università per adulti di Lugo al numero 0545 900197. Per i corsi che si attiveranno nel 2019 le iscrizioni sono aperte dal 23 settembre al 4 ottobre; per i corsi del 2020 sono aperte dal 23 settembre al 19 dicembre.

La serata è offerta dall’Università per adulti di Lugo, in collaborazione con la consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e il centro sociale Ca’ Vecchia. L’ingresso è libero.