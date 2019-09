Le storie di vita degli anziani raccolte per la comunità: la Compagnia dei racconti a Santo Stefano

Domenica 15 settembre alle 15.30 nel Centro sportivo di Santo Stefano la Compagnia dei Racconti si presenterà alla comunità, all’interno del programma della Festa del Volontariato delle Ville Unite. Il progetto è coordinato dal Centro servizi volontariato, dall’associazione Il Villaggio Globale e con il sostegno dell’assessorato ai Servizi Sociali e alla Partecipazione del Comune guidato dall’assessora Valentina Morigi che interverrà all’evento.

La Compagnia dei racconti è un progetto di contrasto alle solitudini degli anziani attraverso l’attivazione di un gruppo di volontarie e volontari che hanno dedicato il loro tempo agli anziani del territorio intervistandoli sulle loro storie di vita passata.

Durante l’incontro sarà presentato il libro che raccoglie tutti i racconti degli intervistati. La solitudine è una delle condizioni più destabilizzanti per l’uomo e nel nostro territorio le persone anziane sole sono sempre più numerose. È per loro che è nata la Compagnia: attraverso l’incontro, lo stare insieme e il raccontarsi si persegue l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale. In caso di maltempo da pioggia l’evento sarà rimandato.

Per informazioni e adesioni al progetto contattare direttamente Villaggio Globale tramite mail:

eleonoramorlotti@gmail.com