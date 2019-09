“Un amico per Russi” e “Artoran a Ross”: premiati Luisa Calderoni e Cristian Mura

Come accade ormai da diversi anni la domenica mattina della Fira di Sett Dulur è dedicata ai premi “Un amico per Russi” e “Artoran a Ross”. Domenica 15 settembre alle 10 presso il Teatro Comunale, in via Cavour 10, il premio “Un amico per Russi”, indetto dal Comune di Russi e dalla Pro Loco, verrà consegnato a Luisa Calderoni.

Luisa Calderoni ha espresso, con costante impegno la dimensione dell’agire a supporto della collettività e del territorio. La Città di Russi intende riconoscere questo premio nell’idea che personalità come la sua abbiano saputo interpretare al meglio i bisogni del territorio, rendendo il mondo dell’associazionismo protagonista e in costante dialogo con le istituzioni.

Nello stesso evento di domenica mattina, verrà consegnato a Cristian Mura il premio “Artoran a Ross”. Cristian, protagonista del mondo del baseball, rappresenta la comunità di Russi ben oltre i confini nazionali, personalità esemplare che con impegno costante e grandissima passione è diventata eccellenza in ambito sportivo della quale la Città di Russi non può che andare fiera.