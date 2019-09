I segreti del vino presentati alla Casa & Caffé Mokador di Faenza

Martedì 17 settembre 2019, a partire dalle 20,30 sarà presentato a Faenza il corso per Sommelier Ais presso la Casa & Caffè Mokador in via Granarolo. Il corso è diretto da Riccardo Ravaioli e permetterà di conoscere e studiare i segreti del vino e le tecniche di degustazione.

L’Associazione italiana sommelier Romagna (che conta quasi 40.000 associati a livello nazionale) nella sua delegazione territoriale di Faenza organizza un corso formativo di 1° livello. Questo entry level, di natura introduttiva, si articola in 15 incontri, fra cui la visita in cantina e la verifica finale con l’approfondimento sulla degustazione.

Durante le lezioni vengono illustrate le principali funzioni e mansioni del sommelier e fornite le nozioni base di viticoltura, enologia, birre e distillati.