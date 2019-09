“In onda” con Sante e Felice una navigata da Ravenna ad Ancona a favore delle diverse abilità e per l’inclusione sociale. Il progetto nasce dalla spontaneità e dalla loro voglia di mettersi in gioco dei due promotori, dando dimostrazione che il mare e l’arte non hanno barriere. La presentazione di In Onda si è tenuta questo weekend allo Yacht Club lungo il molo Dalmazia di Marina di Ravenna.

La speaker ha introdotto la regata affermando che quest’iniziativa rappresenta un perfetto connubio tra arte e mare, due mondi diversi ma al contempo simili, che si intersecano in maniera del tutto naturale perseguendo un obiettivo comune: abbattere le barriere fisiche e mentali e promuovere l’inclusione sociale.

di 11 Galleria fotografica "In onda" con Sante e Felice, regata da Ravenna ad Ancona a sostegno delle diverse abilità









L’incontro tra i due protagonisti è stato casuale. Sante Ghirardi, skipper, con una disabilità fisica, e Felice Tagliaferri, scultore, non vedente, si sono conosciuti ad una conferenza e da allora hanno percorso insieme un lungo cammino che li ha portati ad unire le loro passioni mettendone i risultati al servizio degli altri. Insieme hanno infatti ideato una navigata in barca a vela, sfidando quella che è una credenza comune, secondo cui vi sono sport, o più in generale attività, aprioristicamente precluse a persone con determinati tipi di handicap.

“Il viaggio, con partenza da Ravenna – dice Sante – toccherà varie tappe intermedie alla nostra destinazione finale che è Ancona. “Quando ho incontrato Sante – continua Felice – ero uno scultore con tanti sogni nel cassetto, uno in particolare, fare una mostra tattile itinerante sulla barca per portare avanti la mia lotta per sulla accessibilità dell’arte. Uno dei miei cavalli di battaglia è Il mio Cristo Rivelato: non essendomi stata data in passato l’opportunità di “vedere” l’opera del Cristo Velato che si trova a Napoli, capolavoro scultorio che soltanto a seguito della mia denuncia e della benedizione del Papa, è stato consentito ai non vedenti di averne una visibilità tattile. Arrabbiato e deluso di non poter vedere il Cristo Velato, ho deciso all’epoca di farne una riproduzione tutta mia.”

“Nel corso della mia vita ho fatto tante piccole battaglie, con semplicità e leggerezza, com’è nel mio stile – conclude – ed in compagnia del mio cucciolo di labrador bianco. Ringrazio Sante per aver realizzato il mio sogno e passo a lui la parola”.

“A me compete l’aspetto nautico di questa avventura, per affrontare la quale Felice – spiega Sante – ha fatto una apposita preparazione ed ora è pronto a salpare insieme a me. Come molti sanno rappresento Marinando, associazione che da anni ormai opera sul territorio di Ravenna, offrendo l’opportunità agli altri di fare questo tipo di esperienza. Pur essendo sempre in mare, per me questa è un’esperienza nuova, in quanto mi metto alla prova sfidando me stesso.”

“Porteremo in giro le opere di Felice – aggiunge Sante – con la collaborazione di Claudio Cavalli che tutte le volte che arriveremo in porto, ci accoglierà con le macchine volanti di Leonardo da Vinci. Lunedì sera approderemo a Cesenatico, dove incontreremo le realtà locali appartenenti al mondo dell’associazionismo, della cultura e dell’arte e martedì saremo a Rimini, dove faremo sosta alla nuova Arena ed anche qui verrà allestita la nostra mostra itinerante, per giungere venerdì 20 settembre al Museo tattile di Ancona”.

“Ciò che mi ha attratto di questo progetto – spiega il maestro Claudio Cavalli – è il messaggio insito allo stesso, rendere accessibile la bellezza dell’arte. Io – prosegue – ho fatto varie mostre, nelle quali una grossa fetta delle opere era “toccabile , giocabile, manipolabile”. Io arriverò da terra, loro dal mare e uniremo queste proposte che sono soprattutto, tengo a sottolineare questo aspetto, un senso di normalità, il rendere normali delle cose che non possono essere considerate eccezionali, ma che sono la bellezza della vita quotidiana”.

È la volta di Emanuele Giaccagli, della cooperativa sociale “Cose Nuove”, organizzatrice dell’evento che si terrà ad Ancona. “L’evento che faremo si chiama “Disabilità” e parla delle abilità messe in campo da Sante e Felice che saranno i nostri testimonial insieme ai ballerini Cottini ed Oscar De Pellegrin. Parleremo di sport e di abilità, non di disabilità, perché vogliamo che venga considerata la sua accezione in positivo. È un evento organizzato dal Comune di Ancona, che fa parte di un progetto europeo, difatti avremo dei ragazzi che verranno da tutta Europa e che faranno i giochi della gioventù. Vi aspetto e vi ringrazio per avermi ospitato qui da voi” conclude tra gli applausi del pubblico presente”.

La speaker ricorda che lungo il percorso che ha condotto i due protagonisti a realizzare questo progetto, vi sono state diverse collaborazioni di molte cooperative sociali, alcune delle quali presenti in sala, tra cui l’Unione Cechi di Ravenna, di Cesena e di Forlì, che ne hanno reso possibile la fattibilità. A conclusione della serata l’intervento di Roberto Fagnani, assessore del Comune di Ravenna. “Sono lieto di essere qui questa sera – dice Fagnani – insieme a voi per manifestare il sostegno della nostra Amministrazione a questo impegno. Oggi ci sono numerose iniziative aventi come obiettivo quello di rendere lo sport aperto a tutti ed il lavoro che Sante e Felice portano avanti e’ motivo di orgoglio per tutti noi, in quanto nel nostro Paese non si dà molto spazio allo sport, dunque ben vengano iniziative come la vostra che tende a realizzare concretamente l’inclusione sociale. Faccio un in bocca al lupo ai miei amici e buon vento a voi!”.

A cura di Mirella Madeo