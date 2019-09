Ravenna, ritorna la Sagra de Caplèt di Porto Fuori con spettacoli, sport e un menù ricco di novità

Da venerdì 20 a lunedì 23 settembre ritorna a Porto Fuori la sagra de Caplèt, giunta alla sua IX edizione, una quattro giornate di sport, divertimento e musica, all’insegna del buon gusto e con i famosi cappelletti. Il menù di quest’anno è ricco di novità: cappelletti gourmet, un piatto extra, diverso ogni sera a tiratura limitata, per offrire una variante speciale ai clienti più esigenti e curiosi, in alternativa ai piatti tradizionali.

Sono confermate: l’area bimbi, l’area spettacoli e il bar, che offrono intrattenimento per tutte le età. Venerdì 20 si esibirà U2 tribute band- The Spire, sabato 21 The Teacher’s band e nella piastra polivalente il cantautore Andrea Lama,. Domenica 22 il concerto di The Country Owls e The Wild Angels e, nell’area giochi, Duo Papie Circo Bianco, lunedì 23 invece esibizione di Boogie e Caplét.

L’area sport, con la presenza dell’angolo bar/ristoro dove è possibile gustare i cappelletti in versione “da passeggio”, per una cena o un break veloce in attesa di partecipare o assistere alle varie discipline sportive.​ Ci sarà anche un nuovo punto spettacoli, l’Open Mic, un angolo di ritrovo in cui chiunque potrà esibirsi come un vero artista di strada, con arti performative varie: canto, musica, ballo, recitazione, ecc.

Sarà, come ormai da anni, una sagra “amica dell’ambiente”, grazie alla collaborazione con Hera e alla particolare attenzione che i volontari rivolgono alla raccolta differenziata, con la scelta di utilizzare, per quanto più possibile, materiale compostabile (piatti, bicchieri, tovaglioli ecc).

Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere a partire dalle ore 19,00 e la domenica anche a pranzo a partire dalle ore 12,30.