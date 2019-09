Torna a Ravenna il Giretto d’Italia 2019: si va a lavoro e a scuola in bicicletta

Torna domani, giovedì 19 settembre, l’appuntamento con il Giretto d’Italia 2019, un’iniziativa che si inserisce negli eventi della Settimana europea della mobilità sostenibile, grazie anche all’impegno di Legambiente e del Multicentro CEAS del Comune. Si tratta di una amichevole competizione tra città per promuovere gli spostamenti quotidiani come casa – lavoro o casa – scuola, in bicicletta.

Dalle 7.30 alle 9.30 saranno allestiti dai volontari 5 checkpoint, posti in via Maggiore angolo via Fiume abbandonato, via Romea Sud rotonda di Viale Po, via Mazzini angolo via Tombesi dall’Ova, viale Randi (parcheggio dell’ospedale) e viale Santi Baldini angolo con via Alberoni.

Forti del terzo posto ottenuto lo scorso anno, ma soprattutto condividendo le basi educative e culturali del progetto, si invitano i cittadini a partecipare recandosi a scuola o al lavoro in bici e passando, raggiungendo la loro destinazione, per uno dei check point che ne rileverà il transito. Vince la competizione amichevole la città che per le due ore di monitoraggio totalizzerà il maggior numero di passaggi di bici.