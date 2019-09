278^ “Tornata” della Casa Matha di Ravenna: cerimonia dell’incapparellatura e libro sulla sua storia

Domenica 22 settembre alle 10 alla Casa Matha di Ravenna (piazza Andrea Costa, 3), il Tribunato di Romagna celebra la 278 “Tornata” dalla propria fondazione. In questa occasione ha organizzato un evento, aperto al pubblico, per affrontare due argomenti per conoscere la storia della Casa Matha, la Libera Associazione più antica al mondo, e scoprire le origini della cucina povera dei pescatori.

Dopo i saluti del Primo Tribuno, Franco Albertini, del Vice Sindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, e del Primo Massaro Maurizio Piancastelli, ci sarà la cerimonia di incapparellatura (nomina) di 4 nuovi tribuni: lo stesso Fusignani, Davide Guglielminetti, Mauro Mazzotti, Antonio Venturi.

Alle 11 verrà presentato il libro “Storia della Casa Matha” di Giovanni Fanti, storico e Ufficiale dell’Ordine. A seguire, Rita Mazzillo della Cà de Vén parlerà delle origini della cucina povera dei pescatori.

L’appuntamento è organizzato con i Patrocini del Comune di Ravenna e della Casa Matha.

Il Tribunato di Romagna (fondato nel 1967) è un’Associazione che ha per scopo l’affermazione e la salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni romagnole, nonché la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.