Appuntamenti tra Alfonsine e le campagne lughesi per l’iniziativa di CNA che promuove la Romagna

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Sentieri e Sapori arriva anche in Bassa Romagna. Tre saranno gli appuntamenti dell’autunno: domenica 22 settembre ad Alfonsine per un’escursione a piedi alla foce del fiume Senio, domenica 29 settembre sempre ad Alfonsine, ma questa volta in bicicletta, e, per concludere, domenica 6 ottobre per una passeggiata nelle campagne lughesi.

Tutte le escursioni avranno inizio alle ore 15.30 e termineranno con una cena presso tre agriturismi e ristoranti del territorio.

Si parte dunque domenica prossima, 22 settembre, alle 15.30, dall’Azienda Agricola “Casa del Diavolo”. Una facile passeggiata a piedi ad Alfonsine, alla foce del fiume Senio, tra chiuse, stagni e canali. Lungo il percorso la guida racconterà di storie e antiche leggende di queste terre. Il rientro è previsto alle 18.30 e, per chi vorrà, è possibile cenare presso l’agriturismo al costo di 20 euro.

Per prenotazioni e iscrizioni: cell. 339 3626946.

Il percorso è aperto a tutti coloro che hanno un minimo di allenamento a camminare. Si raccomanda abbigliamento adatto alla stagione, acqua e mantella. Guida: Romagna Sentieri (Matteo Mingazzini – cell. 349 3523188).

Il progetto, promosso dalla CNA, gode del patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e di Bassa Romagna Mia.

Per ulteriori informazioni vai sul sito www.ra.cna.it