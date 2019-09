“Al nido con la Regione”: a disposizione del Comune di Ravenna oltre 600mila euro per abbattere le rette

Lunedì 23 settembre alle 13 in Municipio a Ravenna si tiene la presentazione di “Al nido con la Regione”, una misura sperimentale della Regione Emilia-Romagna che mette a disposizione del Comune di Ravenna oltre 600mila euro per abbattere le rette degli asili fino a un massimo di 120 euro al mese, con benefici per circa 800 famiglie. Verranno inoltre illustrate altre azioni del Comune a beneficio delle famiglie dei bambini da 0 a 6 anni. Interverranno: il sindaco Michele de Pascale e l’assessora all’Istruzione Ouidad Bakkali.