A Lugo in partenza i nuovi corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri

Il Cpia, Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti, con sede a Lugo in via Matteotti 55, organizza in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e diverse associazioni del territorio, da sempre attive nel favorire l’inclusione della popolazione straniera, corsi di alfabetizzazione gratuiti a favore di cittadini stranieri finalizzati all’apprendimento della lingua italiana L2.

I corsi, sono rivolti ad adulti di origine straniera, regolarmente soggiornanti, che abbiano necessità di avviare o perfezionare il loro livello di conoscenza della lingua italiana, per una più proficua integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in cui risiedono. Sono in fase di avvio differenti tipologie di corsi, da quelli in orario mattutino o comunque diurno pensati appositamente per il target di utenza delle donne straniere a quelli tardo pomeridiano/serali aperti a qualsiasi tipologia di utenza. Al bisogno nei corsi dedicati alle donne sarà possibile attivare anche il servizio di baby sitting.

I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti, cui verrà rilasciato, al termine del percorso, un regolare attestato di lingua italiana, funzionale anche al rinnovo del permesso di soggiorno e alla domanda di cittadinanza. Per il conseguimento del titolo finale è necessaria una frequenza regolare e costante del corso, che non sia inferiore al 70% delle lezioni complessivamente previste.

L’offerta dei corsi è disponibile sul sito dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, sono comunque al momento aperte le iscrizioni per i seguenti corsi mattutini riservati a sole donne nei comuni di Alfonsine, Conselice, Cotignola, Fusignano (per tutte le tipologie di utenza), Lugo, Massa Lombarda; i corsi pomeridiani a Bagnacavallo (per sole donne) e Longastrino; i corsi serali rivolti aperti a tutte le tipologie di utenza a Bagnara di Romagna, Sant’Agata sul Santerno e Voltana.

Per alcuni comuni al mancato raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti, il corso non verrà avviato in Loco ma verrà attivato un servizio di Trasporto per raggiungere il corso di lingua dei comuni contigui.

È possibile iscriversi ai corsi rivolgendosi allo sportello socio-educativo del proprio comune di residenza o direttamente presso la segreteria del CPIA e compilando i moduli di adesione in distribuzione. Sul sito dell’Unione si trovano tutte le info, i depliant specifici dei singoli territori ed i moduli di iscrizione.

A CHI RIVOLGERSI

Sportelli Socio educativi

Centro Provinciale per l’Istruzione

degli Adulti della provincia di Ravenna

via Matteotti n.55 – Lugo.

Tel. 054534199 – mail lugo@cpiara.it – info@cpiara.it.