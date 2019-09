Cervia partner di EuRoPe_2019: il bando sulla cittadinanza europea destinato ai giovani è aperto fino al 30 settembre

Aperto fino al 30 settembre il bando finalizzato alla selezione di 20/25 giovani interessati a svolgere esperienze di volontariato nell’ambito di un progetto promosso dall’assessorato Politiche europee e Cooperazione internazionale del Comune di Ravenna.

Il Comune di Cervia è partner di questo progetto iniziato lo scorso anno che vede la partecipazione di giovani che si mettano in gioco in azioni di comunicazione, divulgazione e animazione riguardanti principalmente l’Unione europea e i diritti umani in un periodo storico in cui si rende necessario ribadire e promuovere valori di solidarietà e condivisione e tutti quei principi garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE). Possono partecipare le giovani e i giovani di ogni nazionalità tra i 18 e i 29 anni, che non abbiano in corso con il Comune di Ravenna e gli enti partners rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualsiasi titolo ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’ anno precedente di durata superiore a tre mesi; siano residenti o domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio di Ravenna e provincia.

La selezione/chiamata dei candidati avverrà a seguito di verifica della documentazione inviata ed eventuale colloquio singolo o collettivo. La commissione procederà anche alla suddivisione nei tre team privilegiando una composizione multiculturale, multidisciplinare del singolo gruppo e una equa rappresentanza di genere.

La partecipazione al progetto verrà riconosciuta come credito formativo dal Dipartimento beni culturali dell’Università di Bologna per gli studenti del corso di laurea I-Contact e di altri corsi di laurea del Campus di Ravenna. Le attività si svolgeranno tra ottobre a dicembre e potrà essere data l’opportunità di proseguire la collaborazione durante il 2020 per iniziative analoghe di formazione, sensibilizzazione e comunicazione, co-progettate nell’ambito dei gruppi con i referenti di progetto. La candidatura può essere presentata esclusivamente via mail a upe@comune.ra.it e pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2019.

Per ogni altra informazione e/o approfondimento: http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari/Invito-a-manifestare-interesse-Chiamata-alla-partecipazione-attiva-dei-giovani-nell-ambito-della-divulgazione-e-comunicazione-su-Cittadinanza-Europa-e-Diritti-Umani .