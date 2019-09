Clama Ravenna organizza una cena di beneficenza, parte del ricavato andrà al rifugio Amore Bestiale

L’Associazione volontari animalisti C.L.A.M.A organizza per mercoledì 25 settembre una cena vegan benefit per gli amici del rifugio Amore Bestiale di Brisighella. Dalle ore 20,30 presso il ristorante Amaranto in via Mura San Vitale 10, Ravenna. Costo cena a buffet, con diversi piatti salati e dolci: 20 euro.

Parte del ricavato andrà a sostenere il progetto del Rifugio, dove tanti animali strappati alla morte vivono in un’oasi di pace e circondati da rispetto e amore.

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 3287012347 – 3398952135.