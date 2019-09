Discoteca Kojak di Porto Fuori chiude: “Un addio che dà spazio a nuovi progetti e nuove emozioni”

Lo staff del Kojak, discoteca di Porto Fuori, dopo le polemiche di residenti e le ordinanze della prefettura, ha comunicato che al momento il locale non riaprirà i battenti. “A volte gli addii sono necessari – scrive lo staff sulla pagina facebook del locale – non per forza in senso negativo, ma spesso per indicare un nuovo inizio. Si chiama Kojak, ma per molti di voi è stato più di un nome, di un locale, di una serata. Ha ospitato generazioni di ragazzi che sono cresciuti, lasciando in loro molti ricordi, belli o brutti che siano, momenti importanti, amicizie e bevute.”

“Kojak è l’hangover del venerdì mattina – prosegue lo staff – dopo le serate del giovedì Kojak, un’amicizia nata da un bicchiere di troppo che si è rivelata unica, la canzone preferita cantata a squarciagola. Kojak è un pezzo di storia di ognuno di noi. Oggi a malincuore dobbiamo dirgli addio. Un addio che darà spazio a nuovi progetti e nuove emozioni. Un addio che rimarrà nei ricordi di tanti”.

Un addio che sicuramente rimarrà nei cuori di tanti ravennati, che perdono un’altra discoteca della città, almeno fino ad oggi, visto che, sempre dallo staff del Kojak comunicano che per questioni di marketing non possono ancora dire nulla sui motivi della chiusura, nè sugli ulteriori sviluppi dell’attività. Che sia il preludio della nascita di un nuovo locale della movida ravennate? Chissà. Intanto resta il mistero, almeno fino ai prossimi due giorni.