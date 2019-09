Serata conviviale a Romagnantica della delegazione “Stefano Pirini” dell’Ail

A poco più di un anno dalla sua costituzione (1° giugno 2018) la Delegazione “Stefano Pirini” dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) di Cervia – Sezione di Ravenna, organizza un ritrovo conviviale nella serata di mercoledì 25 settembre a Romagnantica, a partire dalle ore 20. L’iniziativa è organizzata in stretta collaborazione con Paola Pirini, alla quale fa capo la gestione del Ristorante e Bed &Brekfast RomagnAntica (via Nazario Sauro 164 – Cervia). Il ristorante opera nell’edificio della storica Villa Igea (del 1909), che ospitò dal 1920 al 1927 Grazia Deledda, Premio Nobel per la Letteratura, cittadina onoraria di Cervia.

I menu della serata prevedono due soluzioni con la seguente articolazione:

MENU DI PESCE: Insalata di mare, Cozze e vongole alla marinara, Calamaretti con cicorino, Risotto alla marinara, Fritto misto con spiedini, Dolce e caffè, Acqua e vino della casa; €22,00.

MENU DI CARNE : Affettato misto con formaggi e crostini, Tagliatelle al ragù, Grigliata con contorno, Dolce e caffè, Acqua e vino della casa (€ 18,00).

Per informazioni e prenotazioni: tel. 339 7022905.

La Delegazione dell’AIL di Cervia “Stefano Pirini”, coordinata da Melita Dal Pozzo e con Cristina Proli referente organizzativo, presenta un bilancio positivo di questo primo periodo di attività, caratterizzato da una ricerca di collaborazione con le istituzioni, con il territorio, con l’associazionismo che opera nel settore del volontariato. Va sottolineato come l’AIL festeggi quest’anno a livello nazionale il cinquantesimo della sua costituzione e a livello locale il venticinquesimo anniversario della costituzione della Sezione AIL di Ravenna, presieduta da Alfonso Zaccaria. La Delegazione di Cervia opera nell’ottica di uno stretto rapporto con la Sezione AIL di Ravenna. Una menzione particolare a livello locale, si legge nella nota di Ail, merita la collaborazione con l’Associazione Francesca Fontana di Pisignano.

L’intensa attività ha dato modo di raccogliere fondi per varie migliaia di euro destinati a finanziare le finalità d’istituto dell’associazione. Vale a dire: sostenere la ricerca; potenziare il servizio di Assistenza domiciliare; supportare i Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici. biologi, infermieri e tecnici di laboratorio; sostenere il servizio di supporto psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari da parte dei volontari dell’AIL. Recentemente è stata attivata una raccolta fondi per il progetto di Assistenza Infermieristica e Pediatrica a domicilio per bambini affetti da malattie Onco-ematologiche.

Tra l’altro, aggiunge Ail, va sottolineata l’azione di interscambio e di collaborazione a livello romagnolo dell’AIL, tra le Sezioni territoriali di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Fin dalla sua costituzione la Delegazione AIL di Cervia si è attivata per partecipare, con grandi risultati, alle iniziative che l’AIL promuove a livello Nazionale e che vengono realizzate a livello locale: Stelle di Natale, Uova di Pasqua. Si sono distinte in modo particolare le volontarie dell’AIL partecipando ai grandi eventi cervesi con grande passione e realizzando gadget a scopo benefico .Pregevoli ad es. le bomboniere preparate dalle volontarie dell’AIL.

Alcuni grandi eventi hanno avuto anche una finalizzazione benefica grazie alla disponibilità degli organizzatori (ad es. L’Ecomaratona del sale del mese di maggio). C’è stata una presenza costante a manifestazioni di rilievo come Borgomarina Vetrina di Romagna, La Spiaggia ama il libro, Mercatino Europeo. Un cospicuo sostegno è derivato dall’offerta di Paola Pirini che ha donato all’associazione il ricavato della diffusione di un calendario 2019 dedicato alle ville storiche di Cervia, curato da Renato Lombardi, ricco di immagini storiche e impreziosito dalle ricette della tradizione cervese di Paola Pirini. Cospicuo è stato il sostegno del Gruppo Culturale Civiltà Salinara.

Da menzionare, conclude Ail, anche il CocktAIL pomeridiano del Bagno Corallo il 1° agosto, preludio della serata culturale AIL e IOR di Borgomarina Vetrina di Romagna. Particolare attività promozionale per l’AIL è stata svolta dalla nel negozio di ottica La Lunetta di Cervia e dal Bagno Giuliana a Milano Marittima. Non mancano quindi i motivi di soddisfazione per i risultati conseguiti dalla Delegazione di Cervia “Stefano Pirini” dell’AIL, nel primo periodo di attività dell’associazione.