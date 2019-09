La sosia della Regina Elisabetta arriva a Ravenna in occasione della Notte d’Oro

IGinGini, disco lounge di via IX febbraio, in centro a Ravenna, inaugura le nuove serate danzanti invernali il 5 ottobre, in occasione della Notte D’oro. Quest’anno ospite d’onore che taglierà il nastro per dare il via alla serata, sarà proprio la sosia della Regina Elisabetta II, che arriverà nel locale accompagnata dalle guardie reali in alta uniforme.

La Regina con un tailleur color oro arriverà a Porta Adriana alle 21.30, sfilerà in corteo lungo via Cavour, poi in via IV Novembre giungerà infine in Piazza del Popolo, per poi proseguire verso iGinGini dove alle 22.00 taglierà il nastro d’oro per dare il via alla festa. Resterà poi a iGingini per i selfie di rito.

Ma chi è in realtà la sosia della Regina Elisabetta? Si chiama Solidea Paggioro di Adria, Rovigo, ed è già molto conosciuta per la sua performance che l’ha portata, insieme alle sue fidate guardia, ad esibirsi a Roma, Milano, Venezia, Rimini, Matera, Firenze, Verona, Padova, Ferrara, Vicenza, Rovigo, Bologna, Bari e perfino a Londra, dove avrebbe ricevuto i complimenti della Regina in persona, che visionate le foto della sua sosia, inviatele direttamente dalla signora Solidea con una lettera e diversi articoli stampa, le avrebbe risposto manifestandole il suo vivo apprezzamento.