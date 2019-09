Per la Buona Politica lancia l’allarme: “Troppi furti a Voltana e nessuno fa nulla”

Associazione Civica per la Buona Politica ha espresso la propria preoccupazione in merito ai numerosi furti avvenuti a Voltana. Silvano Verlicchi, membro della suddetta associazione fa riferimento in particolare ai furti avvenuti in via Bentivoglio, via Lolli e al bar tabaccheria Vignoletti, in via Fiumazzo.

Nel comunicato stampa diffuso da “per la Buona Politica” si legge quanto segue: “La nostra associazione ripropone, ancora una volta, le indicazioni espresse con continuità nell’ultimo quinquennio e ribadite nel proprio programma politico-amministrativo 2019-2024. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono stati oggetto dei furti ,esterniamo gratitudine e apprezzamento a tutte le Forze dell’Ordine e ai volontari facenti parte dei Gruppi di Controllo di Vicinato”.

Associazione Civica per la Buona Politica sottolinea come la legalità e la sicurezza siano due elementi fondamentali per il benssere di una comunità: “Legalità e certezza di poter vivere sicuri nel proprio territorio, in particolare all’interno della propria abitazione, sono alcuni dei pilastri su cui si basa la qualità della vita di una comunità. In questi anni, i lughesi stanno facendo i conti con fenomeni di criminalità e degrado urbano sempre più frequenti e aggressivi che minano la sicurezza della comunità e sono alla base di un disagio diffuso”.

Per la Buona Politica non è preoccupata ‘solamente’ dei tanti furti avvenuti recentemente, ma anche della circolazione di droghe all’interno del territorio lughese: “Nella città di Lugo e nelle frazioni, i reati predatori, come i furti nelle abitazioni, negli esercizi e nelle attività produttive, le truffe e gli scippi, oltre a risultare superiori alla media nazionale, non accennano a diminuire. Preoccupante risulta inoltre la diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto per le tragiche ricadute sociali a esse connesse”.

L’Associazione Civica spinge per un cambiamento significativo in merito alla risoluzione dei problemi che attanagliano Lugo e le sue frazioni: “Occorre cambiare radicalmente l’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione Comunale in questi anni: arroccandosi su posizioni ideologiche, ha spesso negato l’esistenza dei problemi, derubricandoli a errata percezione dei cittadini. L’unico investimento in video-sorveglianza attuato , ha riguardato un quartiere di Lugo e la frazione di Villa San Martino , realizzato al 50% con contributi del ministero dell’interno ; tutte le altre località comunali sono rimaste escluse.

Ai fini della prevenzione, la sicurezza urbana passa anche tramite l’eliminazione del degrado (urbano e sociale) oltre che attraverso interventi pubblici orientati all’eliminazione e/o riduzione delle vulnerabilità strutturali, ambientali, comportamentali e situazionali, con conseguente incentivo alla frequentazione dei luoghi e degli spazi pubblici da parte dei residenti. Un cittadino attivo è elemento fondamentale per una comunità sicura, sia che si tratti di prevenzione, sia durante uno stato di emergenza”.

In sintesi, per la Buona Politica propone queste iniziative politiche:

-Applicare i nuovi poteri conferiti ai Sindaci in materia di prevenzione e controllo del territorio.

-Ottimizzare l’impiego degli agenti di Polizia Locale, riorganizzando le funzioni per ottenere una maggiore presenza degli operatori sul territorio.

-Aumentare gli investimenti in videosorveglianza, al fine di creare una rete diffusa di telecamere e varchi di controllo in città e nelle frazioni.

-Valorizzare i Gruppi di Controllo di Vicinato, sviluppare incontri periodici di formazione – informazione nei confronti della cittadinanza per una maggiore cultura alla prevenzione ed eliminazione delle vulnerabilità, anche tramite l’azione sussidiaria delle associazioni di volontariato che collaborano con Istituzioni e Autorità preposte, così come previsto da normativa costituzionale (art. 118 Cost.), nazionale (D. Lgs. n° 117/2017 e L. n° 48/2017 e s.m.i.) ed europea (Direttiva n° 29/2012).

-Promuovere la diffusione di forme collettive di assicurazione contro i furti in abitazione e nelle proprietà.

-Promuovere e valorizzare il ruolo degli assistenti civici.-

-Istituire un Assessorato che accorpi le deleghe Sicurezza, Polizia Locale, Controllo sociale del territorio e immigrazione.