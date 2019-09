Modifiche agli orari dei treni in virtù dei lavori di manutenzione sulla linea Faentina

Proseguono i lavori di manutenzione infrastrutturale sulla linea Faentina, Firenze – Borgo San Lorenzo e Faenza. Fino al 20 ottobre 2019 saranno attivi i cantieri in orario notturno per il rinnovo di circa un chilometro di binario tra Ronta verso Borgo San Lorenzo e da Crespino verso Marradi.

Questa attività si aggiunge al cantiere estivo partito il 9 giugno che ha rinnovato 13 chilometri di binario fra Ronta e Crespino. I tempi di viaggio dei treni potranno variare di alcuni minuti. Continua la programmazione iniziata nel mese di giugno che salvaguarda le fasce orarie pendolari in arrivo a Firenze il mattino ed in partenza da Firenze il pomeriggio. Per agevolare il flusso degli studenti è stato aumentato il numero degli autobus sostitutivi da Faenza verso Brisighella e Marradi.

L’offerta di trasporto, in vigore per tutta la durata dei lavori, è consultabile sul sito internet e i sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria. Per le attività di rinnovo del binario Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) impegnerà quotidianamente circa 50 persone e 2 due treni cantiere delle ditte appaltatrici.