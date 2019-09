Case famiglia. Perini (Ama Ravenna): “Ampliare gli orari diurni di visita agli ospiti”

Il capogruppo del gruppo consiliare “Ama Ravenna”, Daniele Perini ha depositato in consiglio comunale un ordine del giorno in cui chiede che siano ampliati gli orari diurni di visita per le case famiglia e, come si legge nel documento, “di aggiungere un articolo al Regolamento che comporti: ’obbligo per la casa famiglia di un’apertura libera a favore di parenti ed amici’, al fine di esaltare lo spirito di comunità che deve potersi respirare in questi luoghi e fungere, tra l’altro, da efficace deterrente nei confronti di comportamenti ‘inopportuni e non consoni’ verso gli ospiti, come purtroppo troppo spesso denunciato dalle cronache”.

“Premesso che – dichiara Perini – il Regolamento per il funzionamento per le c.d. “casa famiglia” costituisce, in qualche modo, una sorta di fiore all’occhiello nell’attività svolta dalla nostra Amministrazione e dal nostro Consiglio, con Ravenna tra le prime città in assoluto ad essersi dotata di tale strumento; sottolineato che la grande attenzione e sensibilità nei confronti delle fasce più deboli e, in particolare, degli anziani, hanno trovato conferma nella recente revisione del Regolamento, tenuto conto delle linee – guida della Regione.”

“Considerato che la componente affettiva e psicologica, il non sentirsi soli rappresentano elementi di valenza primaria per il benessere degli ospiti, e appare inadeguato limitare l’orario di visita per parenti ed amici ad un arco temporale spesso coincidente con quello dei pasti, si chiede al Sindaco: