In bicicletta lungo il fiume ad Alfonsine, alla scoperta di garzette ed aironi con i percorsi di CNA

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Sentieri e Sapori è arrivato anche in Bassa Romagna. Domenica 22 settembre erano davvero tanti i partecipanti che hanno preso parte alla camminata alla foce del fiume Senio.

Appuntamento, dunque, domenica 29 settembre, sempre ad Alfonsine, questa volta in bicicletta, per un’escursione lungo i sentieri tra i fiumi Senio, Santerno e il Canale Destra Reno, tra garzette, aironi, boschi e racconti.

Si partirà alle 15.30, dall’Agriturismo “Angelina”, via Vittime Civili di Guerra 6, Alfonsine (RA). Il rientro è previsto alle 18.30 e, per chi vorrà, è possibile cenare presso l’agriturismo al costo di 20 euro. Per prenotazioni e iscrizioni: tel. 0544 80277 – cell. 347 7332461 – www.langelina.it.

Il percorso è aperto a tutti coloro che hanno un minimo di allenamento in bicicletta. Si raccomanda abbigliamento adatto alla stagione, acqua e mantella.

Guida: Thomas Randi – cell. 347 0475029 – info@slowbiketourism.com. Possibilità di noleggio bici, su prenotazione, al costo di 10 euro.

Il progetto, promosso dalla CNA, gode del patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e di Bassa Romagna Mia.

Per ulteriori informazioni www.ra.cna.it oppure Pagina FB Sentieri e Sapori Cuor di Romagna.