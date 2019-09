La faentina Giulia Toschi conquista il contest canoro Vartalent X di Trento

La faentina Giulia Toschi ha conquistato i giurati del contest canoro di Trento Vartalent X. Toschi non ha smentito le attese e ha primeggiato con un insolito remake di “smoking in your eyes” che le è valso il titolo di primo assoluto nel concorso ideato e diretto da Marco Consoli.

Tra i giurati Josip Grabovac, fashion influencer giornalista croato, che da anni vive a Faenza: “Giulia ha un talento unico, ma non è stata una battaglia facile, i concorrenti erano tutti professionisti di altissimo livello. Giulia ha convinto per la maestria con cui gestisce la voce, la sua umiltà e la grande eleganza con cui ha dominato il palco. Avrà di certo una carriera splendida”.