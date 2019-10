Rombi di Passione per la beneficenza a Lugo

Un’edizione di “Rombi di passione” rinnovata quella svoltasi sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 nel centro di Lugo. Tante le iniziative proposte dalla manifestazione solidale dedicata ai motori nel suo 20esimo anno. Tutto il ricavato della manifestazione è stato devoluto in beneficenza all’Avsi.

Il 28 settembre i ragazzi delle scuole medie hanno partecipato, come da tradizione, all’educazione stradale e al primo soccorso in piazza Baracca insieme alla Polizia municipale della Bassa Romagna e alla Pubblica assistenza Città di Lugo. In serata è tornato l’Endurolls memorial “Sergio Guerra”, giunto alla settima edizione, con la sua rievocazione delle competizioni per ciclomotori a trazione a rullo.

Infine, il 29 settembre è stato il giorno della XX rievocazione del circuito “Francesco Baracca”, riservato a moto stradali e da competizione d’epoca. Sono state più di 50 le moto risalenti al periodo tra il 1926 e il 1957 a partecipare all’appuntamento. Tra gli speaker dell’iniziativa c’era Luigi Rivola, “un’enciclopedia vivente della moto”, spiegano gli organizzatori. Non sono poi mancati i saluti del Ferrari Club di Lugo e del Motoclub Lugo.