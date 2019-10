Cedimento della Chiusa di San Bartolo: Il Tavolo Verde ringrazia la Protezione Civile per il prezioso lavoro

Quando si occupano certi ruoli istituzionali è più facile che piovano critiche e lamentele, che complimenti per il lavoro svolto. Ma non è questo il caso: il Tavolo Verde, tramite il suo coordinatore, Andrea Betti, ha scritto una lettera di ringraziamento all’ing. Mauro Vannoni, responsabile del servizio Area Romagna per la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna per il lavoro svolto a tutela degli agricoltori, dopo il disastroso incidente che ha visto il crollo della chiusa di San Bartolo e la morte di uno dei tecnici che erano in quel momento al lavoro.

“Le scriventi organizzazioni – si legge nel testo -, che rappresentano le imprese e le cooperative agricole della Provincia di Ravenna, intendono formulare un particolare sentito ringraziamento per il grande e costante impegno profuso fin dai primi momenti e al lavoro svolto dai vostri tecnici, per cercare, verificare e trovare soluzioni, con grande competenza tecnica e amministrativa, in collaborazione con altri

Enti e il Tavolo Verde, per poter garantire, come di fatto, la possibilità alle imprese agricole di tali bacini di irrigare le coltivazioni programmate e in essere”.

La Chiusa di San Bartolo infatti, come ricorda Betti, “rifornisce storicamente di acqua un comprensorio irriguo di circa 800 ettari e la rottura

della diga, che purtroppo ha causato la morte di un Tecnico di ARPAE, causa perdita dell’invaso avrebbe potuto impedire la normale coltivazione agronomica di tale comprensorio con danni economici alle imprese agricole e cooperative di una gravità devastante”.

La Chiusa di San Marco invece, vedeva “la necessità di un intervento urgente e indifferibile per la sistemazione dell’argine sinistro

del Fiume Montone a causa del suo dissesto, previa apertura della chiusa per lo svuotamento dell’ invaso naturale. Avrebbe potuto, in piena campagna di coltivazione, far decadere la possibilità di attingimento diretto dal fiume e soprattutto vanificare la possibilità di rifornimento di acqua del Canale Drittolo che sottende un bacino di circa 500 ettari”.