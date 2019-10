Faenza. Al via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Dal mese di ottobre si avvia il censimento della popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat per la seconda volta con nuove modalità di rilevazione e che da decennale diventa annuale.

La rilevazione verrà effettuata mediante compilazione online di un questionario non più cartaceo con riferimento alla data del 06/10/2019 anche con l’eventuale collaborazione di un rilevatore preposto.

I dati che verranno richiesti con il nuovo censimento contribuiranno a comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita e per programmare e gestire i servizi sul territorio.

Il nuovo Censimento permanente della popolazione interesserà il nostro comune ogni anno fino al 2021 coinvolgendo un campione di circa 600 famiglie per anno, individuato con criterio casuale tra le famiglie residenti nel comune.

La partecipazione al Censimento da parte delle famiglie coinvolte è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

Per eventuali informazioni le famiglie interessate alla rilevazione si possono rivolgere:

– al Numero Verde Istat 800 188 802 attivo tutti i giorni dal 1° ottobre al 20 dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 21,00;

– all’Ufficio Comunale di Censimento istituito presso l’Anagrafe del comune in Via Adeodato Ressi, 6 (sportello 1) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal martedì al venerdì;

– al nr. 0544-979262 dell’Ufficio Anagrafe del comune dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal martedì al venerdì;

– al sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni .