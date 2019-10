Faenza. La “Trisnonna” Stella Laghi ha festeggiato i cent’anni

Ha tagliato il traguardo del secolo di vita Stella Laghi. L’evento è stato festeggiato domenica scorsa dalla famiglia e dal sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi.

Nata cent’anni fa in via Manzuta, località Formellino, Stella ha iniziato subito a lavorare all’età di 6 anni prima come lavandaia presso una famiglia della zona, poi come bracciante nei campi insieme alle sorelle Pia e Speranza e nei mesi invernali come sarta tuttofare.

Dal matrimonio con Domenico Donati nel 1938, con cui ha dato vita alla sua nuova famiglia a Reda, prima in via Burattina poi in via Gasparetta, sono nati i figli Carlo, Clara e Maria Grazia, oggi nonni e genitori di altri 7 nipoti a loro volta padri e madri di altre numerose famiglie.

Una curiosità: oltre ad essere diventata trisnonna, Stella è anche una bravissima cuoca e nel corso della sua vita è riuscita a trasformare la sua passione per la cucina in una professione a tutti gli effetti.