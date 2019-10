Giornata mondiale dell’habitat. In Biblioteca a Russi laboratori per aspiranti ecologisti

Il primo lunedì di ottobre di ogni anno ricorre la giornata mondiale dell’habitat e dell’ecologia. Per questa occasione la Biblioteca Comunale di via Godo Vecchia 10, organizza due laboratori per sensibilizzare, ma anche per far giocare, i bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni su argomenti che riguardano l’habitat. Per l’occasione, infatti, sarà allestito uno scaffale di libri a tema.

I laboratori sono a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita.

Giovedì 3 ottobre ore 16.45

“Il libro oblungo della mia città”

laboratorio per colorare insieme il nostro habitat

Giovedì 10 ottobre ore 16.45

“Come il filo verde”

laboratorio per piccoli risparmiatori di energia

Per info e iscrizioni

Biblioteca comunale di Russi

Via Godo Vecchia, 10

Tel. 0544 587640

Email: ravru@sbn.provincia.ra.it

Facebook. Biblioteca Comunale di Russi