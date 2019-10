Laboratori e giochi, buona riuscita della Festa dei bambini al complesso ex Salesiani di Faenza

Il cortile interno del Complesso ex Salesiani di Faenza si è riempito di bambini per un pomeriggio grazie alla Festa dei bambini, organizzata dal Centro per le famiglie con la collaborazione di Faventia Sales. Domenica 29 settembre tantissimi bambini di ogni età hanno infatti affollato il Complesso per partecipare a laboratori e giochi pensati apposta per loro e per i loro genitori.

Tra le attività presenti, una postazione per insegnare manovre di disostruzione aerea pediatrica, letture di libri scritti per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa con “Fare Leggere Tutti”, costruzione di segnalibri con l’associazione “Sulle Ali delle menti”, il progetto “Nati per leggere” con la Biblioteca Manfrediana, il Ceas e i suoi progetti sull’ambiente, il Gruppo allattando a Faenza, che ha proposto consigli sull’allattamento e il laboratorio sull’ecologia con le Guardie ecologiche volontarie.

Tanti giochi e laboratori anche con Kaleidos, La Casetta di Zenzy, il Museo internazionale della ceramica, la scuola di musica “G.Sarti”, la cooperativa Sacra Famiglia, La Bottega della Loggetta e la cooperativa Zerocento.