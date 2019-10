AUSL Romagna. Cinque assunzioni di autista ambulanza

L’AUSL Romagna ha bandito un concorso per 5 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza categoria “B” livello economico super (BS) e la graduatoria avrà validità per 36 mesi.

All’interno dei 5 posti il 20% è per candidati che abbiamo maturato alla data di pubblicazione del bando tre anni di servizio alle dipendenze della Ausl della Romagna a tempo determinato nel profilo oggetto del concorso e un altro 20% in favore dei candidati già dipendenti a tempo indeterminato dell’Ausl della Romagna in altri profili.

La CISL FP ROMAGNA organizza un corso che sarà tenuto da docenti altamente qualificati ed esperti delle materie oggetto delle prove concorsuali. L’obiettivo generale del corso è quello di indirizzare i corsisti ad appropriarsi delle materie oggetto del concorso, acquisire sicurezza e controllo del clima tipico delle sessioni concorsuali sulla base dell’acquisizione di conoscenze attraverso le lezioni frontali dei docenti, in modo che si sappia gestire in maniera efficace la prova d’esame.

Il corso si svolgerà presso la sede CISL di Cesena in Via Renato Serra n.15 a partire da lunedì 4 novembre nelle ore serali.