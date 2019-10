Cotignola. Festa per la Madonna del Santo Rosario con “Paesaggi sonori”

Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre alla Collegiata di Santo Stefano di Cotignola si festeggia in parrocchia la Madonna del Santo Rosario con l’iniziativa “Paesaggi sonori”. In programma una mostra e un concerto.

Nel chiostro della Collegiata (piazza Vittorio Emanuele II, ingresso dalla canonica), espongono le loro opere la ceramista Eleonora Dalmonte e il pittore figurativo Loris Dirani, entrambi cotignolesi. Inoltre, sabato 5 ottobre dalle 19 si terrà un concerto per organo e archi nella Collegiata con musiche di Bach (del quale si potrà ascoltare la celeberrima Toccata e fuga in Re minore), Mozart, Haendel e Vivaldi, eseguite dalla “Camerata degli insoliti”. Per l’occasione si esibiranno Alberto Intrieri (violino concertatore), Gioele Melandri (violino), Justyna Maria Pajak (violino), Veronica Gigli (violino), Barbara Savioli (viola), Marcella Trioschi (violoncello) e Antonio Amoroso (organo). Il direttore artistico è Justyna Maria Pajak.

Gli artisti si sono uniti professionalmente in quest’occasione per una sorta di dialogo fra le arti della tradizione. Hanno infatti in comune suoni, forme, colori, ispirazioni e sentimenti.

L’ingresso è libero. La manifestazione è organizzata dalla Collegiata di Santo Stefano in occasione della Sagra del Vino Tipico Romagnolo. In questo periodo si festeggia in parrocchia la Madonna del Santo Rosario e la festa del vino tipico fu introdotta negli anni ’50 per dare ancora più in rilievo a questa ricorrenza.