Faenza. Sul Ponte Rosso lavori in corso per la regolazione del traffico

La viabilità sul “Ponte Rosso” sta per subire alcune modifiche. A seguito di verifiche in corso sulla struttura del ponte, da tempo “osservato speciale” da parte dell’amministrazione comunale e in attesa dell’esito degli approfondimenti tecnici, sono iniziati in questi giorni, in via cautelativa, alcuni interventi di regolazione del traffico nei pressi dell’incrocio semaforico fra le vie Ballardini/Renaccio/San Martino/Don Giovanni Verità.

I lavori consistono in particolare nella rimozione del semaforo che regola il flusso di traffico proveniente da monte verso centro città – attualmente posto sul ponte – e nel suo riposizionamento verso monte, prima dell’incrocio con via San Martino. Tale modifica comporterà lievi variazioni in aumento dei tempi semaforici. Inoltre sarà installata apposita segnaletica per il rispetto dell’obbligo di distanziamento minimo di 50 metri per i veicoli di massa superiore a 7,50 tonnellate. Salvo imprevisti e maltempo i lavori termineranno entro la settimana.