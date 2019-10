A Brisighella un incontro in ricordo del cardinale Achille Silvestrini, recentemente scomparso

Domani, sabato 5 ottobre, alle ore 15.30 C, nel Foyer del Teatro Pedrini (Via Naldi, 2), per iniziativa dell’Associazione La Memoria Storica di Brisighella I Naldi-Gli Spada e il Comune di Brisighella, si ricorderà il cardinale Achille Silvestrini, recentemente scomparso.

All’incontro, dal titolo “Il nostro Don Achille – Vita e storia di un illustre Brisighellese“ parteciperanno Massimiliano Pederzoli, Sindaco di Brisighella; Egisto Pelliconi, Vice Presidente ‘La Memoria Storica di Brisighella I Naldi-Gli Spada‘ e Antonio Patuelli.