“Il vino dal bosco alla cantina”: a Bagnacavallo visite guidate e degustazioni

Sabato 5 e domenica 6 ottobre l’iniziativa Il vino dal bosco alla cantina porterà gli appassionati alla scoperta dell’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sulle tracce delle storiche coltivazioni della vite, e successivamente all’azienda vitivinicola Longanesi (i Bursôn), per visitare i vigneti e assistere alla vendemmia. Seguiranno degustazioni in cantina di vini tipici e passiti particolari, accompagnati da prodotti del territorio. Per i più piccoli ci saranno succhi di frutta.

Il ritrovo è alle 15 al Podere Pantaleone, nel vicolo omonimo, laterale di via Stradello. La durata complessiva delle visite è di circa 2 ore e mezzo.

L’iniziativa è organizzata da: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Bagnacavallo, Associazione Lestes e Area di Riequilibrio Ecologico Podere Pantaleone, con la collaborazione del Consorzio Il Bagnacavallo.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione all’Ufficio Informazioni Turistiche dell’Unione: 0545 280898 – turismo@unione.labassaromagna.it